Köyceğiz'de Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Fethiye'de sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık bir saat süren şiddetli yağış sonrası Fethiye ilçe merkezi Venedik'e döndü. Yoğun yağış sonrası yollar suyla kaplanırken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı, trafik durma noktasına geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerleri ve kapalı alanlara sığındı. Bazı yollarda ulaşım sağlanamazken, yağışla birlikte ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. İş yeri sahipleri ve çalışanlar kendi imkanları ile su tahliyesi yapmaya çalışırken, taşan rögarları da temizlemeye çalıştı.