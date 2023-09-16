Köyceğiz'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Akköprü Cehennem Deresi Mevkii'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da havadan destek verdi. Ekiplerin havadan ve karadan zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA