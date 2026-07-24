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Köyceğiz'de Çandır Mahallesi'nde Çıkan Yangın Ormanlık Alana Sıçramadan Söndürüldü

Köyceğiz'de Çandır Mahallesi'nde Çıkan Yangın Ormanlık Alana Sıçramadan Söndürüldü
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ekoturizm alanı Çandır Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ekiplerin Dalyan'dan teknelerle ulaştığı bölgede hızlı müdahale sayesinde alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan ve ekoturizm alanı ilan edilen Çandır Mahallesi sınırlarında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi sınırlarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle arazide yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, alevlere müdahale etti. Kaunos Antik Kenti'nin bulunduğu ve ekoturizm alanı ilan edilen Çandır Mahallesi'nde çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Kara yolu ulaşımının da olmadığı bölgeye ekipler, Dalyan'dan tekneler ile geçerken, ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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