Köy Çöplüğünde Yangın Paniği

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Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Örencik köyünde bulunan çöplükte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Köy çöplüğünde yangın paniği

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde köy çöplüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Örencik köyü Aşağı Mahalle Küme Evleri mevkisinde bulunan köy çöplüğünde dumanların yükseldiğini fark eden köy muhtarı İdris Balta, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çöplükte çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları yapan ekipler, yangının çevreye sıçramasını önledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - 3.Sayfa
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