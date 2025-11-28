Kovalamaca Sonrası Alkollü Sürücü Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücünün polis ekiplerine ceza yazmamaları için, "Ormandan odun getirecektim" bahanesi dikkat çekti.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri 16 JLB 37 plakalı minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Destek ekipleri sürücünün peşine düştü. 10 kilometre süren kovalamacada önü kesilerek durdurulan araçtan inen sürücü, yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri de yaya olarak peşine düştü. Sürücü B.A. (22), kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan alkol testinde 0.80 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, muayenesiz 2. Kez araç kullanmaktan 4 bin 167 TL, ters yönde seyretmekten 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

"Ormandan odun götürecektim" bahanesi işe yaramadı

Polis ekiplerine karşı konuşan sürücü Batuhan A., "Vallahi Fuat abiye yarın ormandan odun getirecektim, mazot almaya gittim. Ehliyetim yok abi" dedi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA