Kötü kokunun altından ölüm çıktı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evinde yalnız yaşayan 52 yaşındaki adamın cansız bedeni, komşularının kötü koku ihbarı üzerine bulundu. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evinde yalnız yaşayan 52 yaşındaki adamın cansız bedeni, komşularının kötü koku ihbarı üzerine bulundu. Olay, Kuzey Mahallesi Türkeli Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina sakinleri, binanın 2. katında bulunan daireden kötü koku gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, itfaiye ekiplerinin yardımıyla dairenin kapısı açıp içeri girdi. İçeriye giren ekipler, Erdinç Başeğmez'i (52) yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Başeğmez'in hayatını kaybettiği tespit edildi. 2 çocuk babası Başeğmez'in 10 yıl önce eşinden boşandığı ve evinde yalnız yaşadığı öğrenildi. Erdinç Başeğmez'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 112 Acil Çağrı İtfaiye Kocaeli Körfez 3. Sayfa Haberler

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