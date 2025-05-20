Köşk'te Sulama Kanalına Düşen 10 Yaşındaki Eymen Hayatını Kaybetti

Köşk'te Sulama Kanalına Düşen 10 Yaşındaki Eymen Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Köşk ilçesinde sulama kanalına düşen 10 yaşındaki Suriye uyruklu Eymen Rehhal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde sulama kanalına düşen 10 yaşındaki Suriye uyruklu Eymen Rehhal, hayatını kaybetti.

Olay, Köşk ilçesi Serdaroğlu Mahallesi Pınarbaşı mevkiindeki saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sulama kanalının kenarında oynayan Eymen Rehhal (10), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek kanala düştü. Bölgede tarım işçisi olarak çalıştığı öğrenilen ailesi, çocuklarının kaybolduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptığı incelemede, küçük çocuğu sulama kanalında buldu. Kanala düştüğü belirlenen 10 yaşındaki Eymen Rehhal, bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Küçük Eymen, ilk müdahalenin ardından ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rehhal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun ani ölüm haberi sonrasında ailesi yasa boğulurken, kesin ölüm neden yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak. Küçük Eymen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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