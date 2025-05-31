Köşk'te Jandarma'dan Sıcak Nokta Uygulaması

Köşk'te Jandarma'dan Sıcak Nokta Uygulaması
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Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri, suç önleme ve suçlu yakalama amacıyla şok 'Sıcak Nokta' uygulaması gerçekleştirdi. 5 umuma açık yer kontrol edildi, 103 araç ve 218 kişi sorgulandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerince 'Sıcak Nokta' uygulaması gerçekleştirildi.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca Köşk ilçesi Yavuzköy, Ovaköy, Beyköy mahallerinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Asayiş Timleri, JASAT ve Trafik Timleri ile umuma açık yerler ile belirlenen kontrol noktalarında şok 'Sıcak Nokta Uygulaması' gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 5 umuma açık yer kontrol edildi. Ayrıca 103 araç ve 218 şahsın sorgusu yapıldı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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