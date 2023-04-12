Köşeye sıkışan trafik magandası, silah gösterdiği polise çarparak kaçtı

Denizli'de kazaya karışıp kaçan trafik magandası, kendisini semt pazarının olduğu sokakta yakalayan polise silah gösterdikten sonra aracıyla çarpıp kaçtı. Polisin silahla arkasından ateş etmesine rağmen durmayan maganda, plakasını söktüğü kiralık aracını evinin yanına saklayıp kayıplara karıştı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hasan A. kiraladığı 20 AGA 148 plakalı aracı ile kazaya karışarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine hareket polis ekipler, bölgeye giderek kaçan aracın bulunması için çalışma başlattı. Motosikletli trafik polisi Nasuh G., ihbar edilen aracı tespit ederek peşini düştü. Dur ihtarına uymayan Hasan A., girdiği sokakta semt pazarı olunca köşeye sıkıştı. Bu esnada yanına gelen polis memuru Nasuh G.'ye silahını gösteren maganda, gazladığı aracıyla polise çarpıp olay yerinden hızla kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan polis memuru, beylik tabancasıyla havaya ateş etti. Polis memurunun yardım çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Plaka sahibine ulaşan ekipler, aracın magandaya kiralandığını belirlerken, ayağı dönen ve vücudunun çeşitli noktalarında kanama olan polis memuru ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapan çalışmaların ardından magandanın evininin adresini belirleyen ekipler, Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'ne giderek ara sokakta aracı plakası sökük halde buldu. Araç incelenmek üzere karakola götürülürken, şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı. Hastanede ayakta tedavi gören memurun ise taburcu olduğu öğrenildi.

"3 el ateş etti"

Kovalamacanın ardından sürücünün kaçmak için her şeyi yaptığını belirten görgü tanığı Bekir G., "Ben arabanın içinde oturuyordum. Beyaz renkli bir araba geldi. Arkasında ise polis arkadaş motosikletle geldi. Araç kaçmaya çalışan şahıs, kurulu pazar yerinin yolu kapattığını görünce kaçamadı. Kaçamayan şahıs, aracın yönünü sağa kırıp başka bir otomobilin tamponuna çarptı ve polis önünü çevirdi. Dur ihtarı yapan polisi dinlemeyerek, polisin üzerinden geçti. Ben kaçan aracın tekerine sık dedim ve polis çıkardığı silah ile 3 el ateş etti" dedi. - DENİZLİ