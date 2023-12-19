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Korna sesiyle yıkılan 4 katlı bina

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde ağır hasarlı bir bina, korna sesiyle yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

4 katlı bina korna sesiyle böyle yıkıldı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 katlı ağır hasarlı bina korna sesiyle yıkıldı, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımında neredeyse sona gelindi. Samandağ ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde 4 katlı bir binada kontrollü olarak yıkıldı. İş makinası operatörü, zarar verdiği binayı korna sesiyle yıktı. Bu anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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