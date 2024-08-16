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Korkuteli-Antalya Karayolu'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Korkuteli-Antalya karayolunda kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Antalya'ya sevk edilirken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Korkuteli-Antalya karayolunda kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yazır Mahallesi Korkuteli-Antalya Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim K. idaresindeki 07 FLP 48 plakalı kamyon ile Şaziye Ç. idaresindeki 07 MJB 98 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Şaziye Ç. (36), Erdal K. (75), Erdal Talha Ç. (2) yaralandı. Otomobil içinde bulunan Sabahat Karagöz (74) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar olay yerine gelen hava ambulansı ile Antalya'ya sek edilirken, Sabahat Karagöz'ün cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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