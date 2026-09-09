Haberler

Korku dolu gözlerle izlediler: Daire alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü

Korku dolu gözlerle izlediler: Daire alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü
Güncelleme:
+45 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’da bir apartman dairesi alev alev yandı, mahalleliler sokağa döküldü.

Antalya'da bir apartman dairesi alev alev yandı, mahalleliler sokağa döküldü. Dairede yaşayanların son anda evden çıktığı yangında, diğer katlarda yaşayan apartman sakinleri de kendi evlerine sıçrama endişesiyle yangını izledi.

Yangın dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1037 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evin mutfak kısmından bir anda alevler yükselmeye başladığını gören Ayşe T., yakınlarıyla birlikte kendini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese itfaiye ekipleri gelirken, apartman ve mahalle sakinleri alevlerin yükselmesiyle sokağa çıktı. Alevlerin bir anda sardığı yangında, diğer katların da etkileneceği endişesiyle apartman sakinleri de büyük korku yaşadı.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, dairede hasar meydana geldi. Ayşe T., yangında buzdolabının arkasından bir anda alevler gördüğünü ve kendini dışarıya atmak zorunda kaldığını söyledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi hayatını kaybetti

Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti

Üç gündür alevlerle mücadele eden Antalya'dan acı haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gemi faciasında insanları böyle kurtarmaya çalıştı! Görüntüler günler sonra ortaya çıktı

Felaketten 11 gün sonra ortaya çıkan görüntü
İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek

Ülkeden gidenlere 1 milyon 800 bin lira ödeyecekler
14 yıllık karanlık perde kalkıyor! Mardin'de öldürülen baba-kız cinayetinde 3 tutuklama

14 yıllık karanlık perde kalkıyor! Baba-kız cinayetinde 3 tutuklama
İsviçre’de hidroelektrik santralinde patladı

Santral bomba gibi patladı
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu

Moral ziyareti olay oldu

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi

Cehennemi yaşadılar! 4 farkı füzeyi aynı anda ateşlediler