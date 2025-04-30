Korgan'da Jandarmadan Okul Çevrelerine Denetim

Ordu'nun Korgan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Güvenli Okul, Güvenli Eğitim' uygulaması kapsamında, Belalan İlkokulu'nda denetimler gerçekleştirdi. Öğrencilerin daha güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarını ve okul çevrelerindeki huzur ve güvenliğin en üst düzeyde tutulmasını hedefleyen denetimlerde, okul çevresi, giriş-çıkış noktaları ve öğrenci servis araçları titizlikle incelendi.

Ekipler, çocukların güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı. - ORDU