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Kocaeli'de tır parkı gerginliği: Vatandaşlar projeye tepkili

Kocaeli'de tır parkı gerginliği: Vatandaşlar projeye tepkili
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi sakinleri, 100 dönümlük arazide yapılması planlanan tır parkına karşı protesto düzenledi. Yaklaşık 500 kişi, projenin iptali için yürüyüş yaparken, polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde mahalle sakinleri yapımı planlanan tır parkına karşı protesto düzenleyerek projenin iptal edilmesini istedi.

Sabah saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bir araya gelen yaklaşık 500 kişilik grup, projenin yapılmasının planlandığı Karayolları Bölge Müdürlüğü önünde toplandı. Açıklamanın ardından projenin iptal edilmesi talebiyle yürüyüşe geçen kalabalık, bölgede kurulan polis barikatının bulunduğu noktadan geçerek tır parkı yapılması planlanan alana doğru ilerledi.

Mahalle sakinleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi ile otoyol ve Karayolları Bölge Müdürlüğü çevresinde yer alan yaklaşık 100 dönümlük arazinin bir bölümünün tır parkı olarak tahsis edilmesine karşı çıktıklarını ifade etti.

Muhtemel bir olumsuzluğa karşı Karayolları Bölge Müdürlüğü çevresinde ve proje alanında polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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