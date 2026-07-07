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Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, çevre ilçelerden de görülen yoğun siyah dumanlara yol açtı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Körfez Asri Mezarlığı mevkisindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından yükselen siyah dumanlar, Körfez'in yanı sıra Derince, İzmit ve Gölcük ilçeleri başta olmak üzere çevredeki birçok noktadan görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışma devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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