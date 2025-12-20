Haberler

Kore'nin Renkleri Projesi çocukları kültür ve sinema ile buluşturdu

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün Kore'nin Renkleri Projesi kapsamında Çorlu'daki öğrenciler sinema etkinliği ve kültür gezisiyle bir araya geldi. Proje, çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamayı ve kültürel farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Kore'nin Renkleri Projesi kapsamında Çorlu'da eğitim gören öğrenciler sinema etkinliği ve kültür gezisiyle bir araya getirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün paydaş kurumlarla birlikte arka sokaklarda yaşayan çocuklara yönelik sürdürdüğü Kore'nin Renkleri Projesi çerçevesinde, 17 Aralık 2025 tarihinde Çorlu Ortaokulu 5. sınıf öğrencileriyle birlikte Zootropolis 2 adlı animasyon filmi izlendi. Etkinlikte çocukların sosyal gelişimine katkı sağlanması ve birlikte vakit geçirme kültürünün güçlendirilmesi amaçlandı.

Proje kapsamında 18 Aralık 2025 tarihinde ise Çorlu Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak 75. Yıl Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri için kültür gezisi düzenlendi. Öğrenciler, Tekirdağ'ın tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanımaları amacıyla buz pisti, Namık Kemal Evi, Rumeli İskelesi, Rakoczi Müzesi ile Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti. Gezi boyunca öğrencilerin sorgulama, hayal gücü ve farklı bakış açıları geliştirmelerine yönelik farkındalık oluşturuldu.

Yetkililer, özellikle Çorlu'nun Hıdıraga Mahallesi'ndeki çocuklara yönelik eğitici ve öğretici faaliyetlerin artarak süreceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
