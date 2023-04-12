Kore Gazisi Yıldız toprağa verildi

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren Kore Gazisi Ahmet Yıldız düzenlenen törenle toprağa verildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren Kore Gazisi Ahmet Yıldız düzenlenen törenle toprağa verildi.

1950 yılında birinci kafilede yer alarak Kore'de savaşa katılan ve gazi olan Ahmet Yıldız, evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirmişti. 94 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi üyesi Gazi Yıldız'ın cenazesi, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kurum yöneticileri, gazi arkadaşları ve yakınlarının katılımıyla Hisarcık Mahallesi'nde düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi. - MUĞLA