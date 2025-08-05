Kopya Düzeneğiyle Ehliyet Sınavına Giren Şahıs Yakalandı

Kopya Düzeneğiyle Ehliyet Sınavına Giren Şahıs Yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan V.B. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hatay'da üzerindeki kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına girmek isteyen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İskenderun ilçesi Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi'nde 3 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyerleri Sınavı'na (MTSK) kopya düzeneği ile giriş yapmaya çalıştığı tespit edilen V.B., kaçmaya çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs hakkında 'ÖSYM kanuna muhalefet' suçundan işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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