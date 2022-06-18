Köprüye çıkıp intihar girişiminde bulunan genç kızı bir vatandaş kurtarmak istedi ama kollarından kayıp gitti Diyarbakır'da genç bir kadın, köprüye çıkıp intihar teşebbüsünde bulundu. Bir vatandaş hamle yaparak kadını tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 5 metre yükseklikten aşağıya düşen kadın, ağır şekilde yaralandı. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis Semti üst geçidinde meydana gelen olayda, köprüye çıkan genç bir kız çevredekilerin ikna çabalarına rağmen aşağı inmedi. HAMLE YAPTI AMA BAŞARILI OLAMADI Boşluk anını yakalamak isteyen bir kişi tutmak isterken ellerinden kaçırınca genç kız 5 metre yükseklikten aşağı atladı. AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI Ağır yaralanan genç kız, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kızın atlama anı ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır 3. Sayfa Güncel Haberler

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