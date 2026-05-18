Köprüden sarkan reklam afişi motosikletliyi savurdu

Kocaeli'de köprüden sarkan reklam afişinin motosikletliye çarpmasıyla meydana gelen kazada sürücü yola savrularak yaralandı, kaza anı anbean kameraya yansıdı.

Gebze ilçesi D-100 kara yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, köprüden sarkan reklam afişinin üzerine sarkarak savurması sonucu devrildi. Motosiklet ve sürücü farklı yere savrulurken, arkadan gelen araçlar sürücüye çarpmamak için ani fren yaparak durmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı