Köprüden D100'e sarkan vatandaş yürekleri ağza getirdi
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Köprüden D100'e sarkan vatandaş yürekleri ağza getirdi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köprüden tek eliyle sarkan şahsı vatandaşlar son anda kurtardı.
Köprüden D100'e sarkan vatandaş yürekleri ağza getirdi
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köprüden tek eliyle sarkan şahsı vatandaşlar son anda kurtardı. İlginç anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Halkevi Köprüsünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs köprüye çıkarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, şahsın köprüde tek eliyle sarktığı görüldü. Vatandaşlar şahsı son anda tutarak köprüden düşmesine engel oldu. Şahıs vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine teslim edilmek üzere ambulansa götürülmek istendi. Bu esnada vatandaşlar köprünün korkuluklarına tutunan şahsı zor zaptetti. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle şahıs sakinleştirilerek hastaneye götürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.