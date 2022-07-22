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Köprüden atlayıp ölmek isteyen şahıs kayıkla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köprüden atlayıp ölmek isteyen şahıs kayıkla kurtarıldı

Adana'da köprüden atlayarak hayatına son vermek isteyen bir kişi nehirde bulunan kayık sürücüsü tarafından kurtarıldı.

Adana'da köprüden atlayarak hayatına son vermek isteyen bir kişi nehirde bulunan kayık sürücüsü tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Gültekin isimli vatandaş Taşköprü'ye gelerek buradan kendini nehre bıraktı. Bu durumu gören İsmail Ağdemir kayıkla hemen nehre açılarak Gültekin'in atladığı yere gelip onu kayığa aldı, daha sonra da kıyıya çıkardı. Ağdemir, Gültekin'i olay yerine gelen polislere teslim etti. Ahmet Gültekin, bir süre önce marketçilik yaptığını ancak iflas ettiğini, ekonomik durumu iyiyken herkesin yanında olduğunu ancak iflas edince yanında kimse kalmadığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Gültekin daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip polis merkezine götürüldü. Bu arada Ağdemir ise nehirde birçok kez köprüden atlayanları kurtardığını, sürekli intihar girişimi olduğunu söyledi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Gültekin Seyhan Adana 3. Sayfa Haberler

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