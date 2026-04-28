Köprüde kontrolden çıkan otomobil yan devrildi: Sürücü yara almadan kurtuldu

Karabük'te köprü üzerinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarparak yan devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Seyrimez (72) idaresindeki 78 AS 605 plakalı otomobil, Karabük'ten 5000 Evler istikametine seyir halindeyken köprü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan devrildi. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Kısa süre olayın şokunu yaşayan Seyrimez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle köprü bir süre trafiğe kapanırken, yan yatan otomobil vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı