Köprü korkuluklarına çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Düzce'de köprü korkuluklarına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Konuralp bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Konuralp Tabakhane Köprüsü üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprü üzerinde kısa süreli trafik aksaması yaşanırken, aracın kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı