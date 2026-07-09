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Köpek sürüsüne çarpmamak için manevra yapan tır yoldan çıktı

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Beypazarı-Ankara yolunda köpek sürüsüne çarpmamak için manevra yapan tır yoldan çıktı. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Beypazarı-Ankara yolunda köpek sürüne çarpmamak için manevra yapan tır yoldan çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay saat 04.10'da Beypazarı-Ankara Yolu 25'inci kilometresinde Güneyce mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan tırın önüne köpek sürüsünün çıkmasının ardından sürücü manevra yaptı. Köpek sürüsüne çarpmamak için yapılan manevra sonucunda tır yoldan çıktı. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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