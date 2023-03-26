'Köpek' kavgasında 3 kişi yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 'Köpek' meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken 5 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Caddesi Beri Köprüsü civarında iki grup arasına 'Köpek' meselesi yüzünden tartışma çıktı. 'Elinizdeki köpek bizim' diye başlayan tartışma kısa sürede iki grup arasında kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada şahıslar sopa ve yumruklarla bir birine öldüresiye saldırdı. 3 Kişinin sopa darbeleri sonucu yaralandığı kavga yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale ederken yaralı olan 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 5 şahsı se gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.