Köpek dövüşü düzenleyen şahıslar jandarma dronu ile yakalandı
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri köpek dövüştüren 12 kişiyi dron ile tespit etti. Şahıslara baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 12 kişiyi gözaltına aldı.
- Afyonkarahisar'da köpek dövüşü düzenleyen 12 kişi jandarma dronu ile tespit edilerek gözaltına alındı.
- Dövüştürülen köpekler koruma altına alınarak barınağa teslim edildi.
- Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren şahısları jandarma dron ile tespit etti. Olayda 12 kişi gözaltına alınırken, dövüştürülen köpekler ise koruma altına alındı.
Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Çayırbağı beldesinde edinilen bilgilere göre, beldede köpek dövüştürüleceği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti.
DRONDAN KAÇAMADILAR
Bölgeye giden ekipler, dron yardımıyla köpek dövüştürülen bölgeyi tespit etti. Ardından şahısları tek tek tespit eden ekipler yaptıkları baskın ile şüphelileri kıskıvrak yakaladı.
12 KİŞİ GÖZALTINDA
12 şahsın gözaltına alındı olayda, dövüştürülen köpekler ise koruma altına alınarak barınağa teslim edildi.Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.