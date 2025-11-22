Haberler

Köpek dövüşü düzenleyen şahıslar jandarma dronu ile yakalandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri köpek dövüştüren 12 kişiyi dron ile tespit etti. Şahıslara baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 12 kişiyi gözaltına aldı.

  • Afyonkarahisar'da köpek dövüşü düzenleyen 12 kişi jandarma dronu ile tespit edilerek gözaltına alındı.
  • Dövüştürülen köpekler koruma altına alınarak barınağa teslim edildi.
  • Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren şahısları jandarma dron ile tespit etti. Olayda 12 kişi gözaltına alınırken, dövüştürülen köpekler ise koruma altına alındı.

Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Çayırbağı beldesinde edinilen bilgilere göre, beldede köpek dövüştürüleceği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti.

DRONDAN KAÇAMADILAR

Bölgeye giden ekipler, dron yardımıyla köpek dövüştürülen bölgeyi tespit etti. Ardından şahısları tek tek tespit eden ekipler yaptıkları baskın ile şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

12 KİŞİ GÖZALTINDA

12 şahsın gözaltına alındı olayda, dövüştürülen köpekler ise koruma altına alınarak barınağa teslim edildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Allah hepinizin belasinii versin...Ic Isleri Bakani duruma acil mudahale cok acil ve en agir ceza verilsin

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
