Köpek balığı, içinde iki dalgıcın bulunduğu kafese girmeye çalışırken boynunu keserek öldü

Okyanusun dibinde içinde iki dalgıcın bulunduğu kafese girmeye çalışan bir köpek balığının kafasının sıkışıp koptuğu anlar, sosyal medya platformu X'te milyonlarca kez izlendi. 25 dakika boyunca kafasını kurtarmaya çalışan köpek balığının boynu koptu ve kanlar içinde öldü. Bu olay Meksika'nın Guadalupe Adası yakınlarında gerçekleşti. Köpek balığının korkunç ölümü, hayvan severlerin tepkisini çekti ve kafesin köpek balığı ve diğer balıklara zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirttiler.

Bir köpek balığının okyanusun dibinde içinde iki dalgıcın bulunduğu kafese girmeye çalışırken kafasını sıkıştırıp kopardığı anlara ait görüntüler, sosyal medya platformuX'te milyonlarca kez izlendi.

Görüntülerde, köpek balığı içinde iki dalgıcın bulunduğu kafese hızlı bire şekilde girmeye çalıştı. Kafası, kafesin iki demiri arasında sıkışan köpek balığı,25 dakika boyunca kafasını kurtarmaya çalışan köpek balığının boynu koptu.

Boynu kopan, köpek balığı kanlar içinde kalıp öldü. Boynu bir tarafa gövdesi bir tarafa, okyanusun dibine sürüklendi.

18 milyon kişi tarafından izlenen videoyu paylaşan hesaba göre, olay Meksika'daki Guadalupe Adası yakınlarında gerçekleşti.

Köpek balığının korkunç ölümü bazı hayvanların tepkisini çekti. Hayvana severler, kafesin köpek balığı ve diğer balıklara zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.