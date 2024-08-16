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Köpeğin ısırdığı çocuk hastaneye kaldırıldı

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Bitlis'in Hizan ilçesinde köpeğin ısırdığı 14 yaşındaki çocuk, uzun uğraşlar sonucu hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından UMKE ve acil sağlık ekibi bölgeye yönlendirildi ve çocuğa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Hasta, Hizan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi edildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde köpeğin ısırdığı 14 yaşındaki çocuk uzun uğraşlar sonucu hastane kaldırıldı.

Olay, önceki gün Hizan'a bağlı Gökay köyünün Seksen Pınar mezrasının yaylasında meydana geldi. 14 yaşındaki bir çocuk köpeğin ısırması sonucu yaralandı. Olayın sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye UMKE ve acil sağlık ekibi yönlendirildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen UMKE ekibi, 4x4 UMKE Medikal Kurtarma Aracı ile bölgeye ulaşarak çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, acil sağlık ekibine teslim edilerek tedavisinin yapılması için Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hizan Devlet Hastanesi'nden alınan bilgiye göre hastanın yara yerinin pansuman edildiği, kuduz ile tetanos aşılarını yapıldığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi 3-sayfa bitlis Hizan Çocuk Hayvan Hakları Acil Durum Yaralanma 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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