Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü

Şanlıurfa'da bir kamyonetin arkasına bağlanıp sürüklenen köpeğin o anları, yoldan geçen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Sultantepe Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonetin arkasına ayağından iple bağlanan köpek sürüklenerek götürüldü. Kamyonetin kasasında bulunan çocuk sürüklenen köpeği izlerken, yoldan geçen diğer sürücüler ise duruma tepki gösterdi. Tepkiler üzerine ara yollara giren sürücü izini kaybettirdi.

Köpeğe yapılan eziyet olayı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı