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Antalya'da 1,3 kilogram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'da 1,3 kilogram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 375 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 375 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Konyaaltı ilçesinde operasyon düzenlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda 1 kilogram 375 gram kokain ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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