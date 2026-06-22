Antalya'da 1,3 kilogram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 375 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 375 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Konyaaltı ilçesinde operasyon düzenlendi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda 1 kilogram 375 gram kokain ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA