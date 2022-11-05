Pençe-Kilit'ten acı haber! Bir askerimiz şehit oldu 3. Sayfa Haberleri Irak'ın Kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit oldu. Öte yandan şehidimizin 2 ay önce evlendiği bilgisi de edinildi. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonunda teröristler tarafından yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit oldu. 2 AY ÖNCE EVLENMİŞ Şehidin acı haberi yetkililer tarafından Konya'nın Ereğli ilçesi Pirömer Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ulaştırıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın cenazesi Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Halil Yıldız Irak 3. Sayfa Güncel Haberler

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