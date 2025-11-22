Konya'nın Beyşehir İlçesinde İki Ayrı Sazlıkta Yangın

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki ayrı sazlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'in Yeşildağ Mahallesinde göl kenarındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin çevredeki ormanlık alanı tehdit etmesi üzerine yangın mahalline itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar geniş bir alandan görülebilirken alevler, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Öte yandan, Karadiken Mahallesi yakınlarındaki sazlık alanda da yangın çıktı. Beyşehir ilçe merkezinden de görülen yangın üzerine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sahaya bataklık olması nedeniyle girip yangına müdahale edemezken, alevler takip altına alındı. Yangın, ekiplerin kontrolünde sazlık alandaki kamışların yanması sonrasında kendiliğinden etkisini kaybetti. - KONYA