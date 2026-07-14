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FETÖ'nün güncel ve askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

FETÖ'nün güncel ve askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı
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Konya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Konya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün askeri mahrem ve güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem ve güncel yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bugün Konya merkezli Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Hatay, Adana, Gümüşhane ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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