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Konya Meram'da sepetli vinçle demir çıkarırken 2 metreden düşen işçi yaralandı

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Konya'nın Meram ilçesinde sepetli vinçle çatıya demir çıkartmaya çalışan işçi, yaklaşık 2 metrelik yükseklikten düşerek yaralandı. Çenesi kırılan ve vücudunda sıyrıklar oluşan işçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da sepetli vinçle çatıya demir çıkartmaya çalıştığı sırada 2 metrelik yükseklikten düşen işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi Destar Sokak'ta 2 katlı bina bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısına demir profilleri çıkartmak isteyen bina sakinleri sepetli vinç kiraladı. Vinç operatörü O.D., demirleri sepetle çıkartmaya çalıştığı sırada yaklaşık 2 metrelik yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde vinç operatörünün çenesinin kırıldığı ve vücudunun bazı bölgelerinde sıyrıklar belirlendi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından O.D., ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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