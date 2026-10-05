Konya Meram'da sepetli vinçle demir çıkarırken 2 metreden düşen işçi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Konya'da sepetli vinçle çatıya demir çıkartmaya çalıştığı sırada 2 metrelik yükseklikten düşen işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi Destar Sokak'ta 2 katlı bina bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısına demir profilleri çıkartmak isteyen bina sakinleri sepetli vinç kiraladı. Vinç operatörü O.D., demirleri sepetle çıkartmaya çalıştığı sırada yaklaşık 2 metrelik yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde vinç operatörünün çenesinin kırıldığı ve vücudunun bazı bölgelerinde sıyrıklar belirlendi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından O.D., ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı