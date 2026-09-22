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Konya Kulu'da polis, okul çevreleri ve öğrenci servislerini denetledi

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Konya Kulu'da polis, okul çevreleri ve öğrenci servislerini denetledi
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Konya'nın Kulu ilçesinde polis, okul giriş ve çıkış saatlerinde okul çevrelerini kontrol etti; öğrenci servisleri tek tek denetlendi. Trafik ekipleri servis araçlarının sürücü ve araç belgeleriyle mevzuata uygunluğunu inceledi, uygulamaların süreceği belirtildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri tarafından okul çevreleri ile öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçedeki okullar ve çevrelerinde denetimlerini artırdı. Ekipler, okul giriş ve çıkış saatlerinde okul çevrelerinde kontroller gerçekleştirirken, öğrenci servislerini de tek tek denetledi. Trafik ekipleri tarafından durdurulan servis araçlarında sürücü ve araç belgeleri ile servislerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşmalarının sağlanması ve okul çevrelerinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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