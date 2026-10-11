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Konya Kulu'da bariyerlere çarpan pancar yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

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Konya Kulu'da bariyerlere çarpan pancar yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde pancar yüklü tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde pancar yüklü tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında Konya-Ankara kara yolu Dinek Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan E.P. idaresindeki pancar yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen tır devrilirken, dorsesinde bulunan pancarlar yola ve şarampole saçıldı. Kazada tır sürücüsü E.P. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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