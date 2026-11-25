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Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ayırt Caddesi ile Timur Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.K. idaresindeki 42 SR 217 plakalı otomobil, Ayırt Caddesi üzerinde seyir halindeyken Timur Caddesi yönünden gelen M.K. yönetimindeki 42 AIK 709 plakalı araçla kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, Ayırt Caddesi üzerinde duraklama halinde bulunan M.Y. yönetimindeki 42 JC 217 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı