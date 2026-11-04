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Konya Kadınhanı'nda otomobilin çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti

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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yol kenarında aracının yanında bulunan 1 kişiye otomobil çarptı. Ağır yaralanan kişi kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Köylütolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan R.P. idaresindeki 42 ATE 966 plakalı otomobil, yol kenarında 45 N 0162 plakalı aracının yanında bulunan E.Ö.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan E.Ö., ambulansla kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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