Konya'nın Hüyük ilçesinde 80 yaşındaki kadının yalnız yaşadığı evde yangın çıktı. Mahalle muhtarının yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yaptığı olayda, dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mutlu Mahallesi'nde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Güllü Ünal'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar yükselirken, yangına ilk müdahaleyi mahalle muhtarı Muhittin Sedefçi, camiye ait yangın söndürme tüpünü alarak yaptı. Bu sırada evde bulunan ve yoğun dumandan etkilenen kadın, dışarı çıkarıldı. Yangın ihbarının ardından adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen kadına ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, buradaki ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Konya'ya sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, evin tamamına yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı