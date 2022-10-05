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Konya haber... Karaman'da yaşlı kadını öldüren köpeğin cesedi Konya'ya gönderildi

3. Sayfa Haberleri

Konya haber... Karaman'da yaşlı kadını öldüren köpeğin cesedi Konya'ya gönderildi

Konya haberi: Karaman'da saldırdığı 65 yaşındaki Dudu Berk'i ısırarak öldüren çoban köpeğinin leşi, kuduz olup olmadığının belirlenebilmesi için Konya'ya gönderili.

Karaman'da saldırdığı 65 yaşındaki Dudu Berk'i ısırarak öldüren çoban köpeğinin leşi, kuduz olup olmadığının belirlenebilmesi için Konya'ya gönderili.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Sinci köyünde çoban köpeğinin saldırısına uğrayan 65 yaşındaki Dudu Berk, boğazından ve kafasından ısırılarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı kadına saldıran köpek, köylüler tarafından tüfekle vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından öldürülen çoban köpeğinin leşi kuduz olup olmadığının belirlenebilmesi için Kazımkarabekir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. Cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan 3 çocuk annesi Dudu Berk'in yapılan otopsinin ardından toprağa verilecek. Öte yandan, köpeğinin kime ait olduğu araştırılıyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kazımkarabekir Araştırma Karaman Konya 3. Sayfa Haberler

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