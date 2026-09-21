Konya Ereğli'de 35 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, depo görünümlü alana ekilmiş 35 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, elde edilen bilgiler doğrultusunda bir süre teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından şafak vakti operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, narkotik arama köpeğinin de katılımıyla depo görünümlü alanda arama yaptı. Yapılan aramalarda 35 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 500 gram kubar esrar ve 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 adet tabanca ve şarjörü ile 11 adet tabanca fişeği bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silaha jandarma ekiplerince el konuldu.

Şüpheli hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı