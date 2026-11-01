Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Emirgazi'de traktör kepçesinin lifti başına çarpan sürücü hastanede öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Emirgazi'de traktör kepçesinin lifti başına çarpan sürücü hastanede öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Emirgazi ilçesinde traktörün arkasına takılı kepçenin liftinin başına çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Emirgazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Emirgazi ilçesinde traktörün arkasına takılı kepçenin liftinin başına çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Emirgazi ilçesi Kale Mahallesi Vatan Caddesi üzeri Yeni TOKİ konutları civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Ali Bayrakcı'nın (50) kullandığı 42 JC 327 plakalı traktörün arkasına takılı bulunan kepçenin hidrolik lifti, henüz belirlenemeyen bir nedenle boşaldı. Boşalan liftin başına çarpması sonucu Bayrakcı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Emirgazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bayrakcı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
ABD Başkan Yardımcısı'nın Cadılar Bayramı kostümü şaşırttı

ABD'nin iki numarası bu hale geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı

FBI doğruladı! Milyarlık tarihi vurgunun arkasından bakın kim çıktı
Çağla Şıkel’den çifte kutlama! Oğlu ve annesinin doğum gününü birlikte kutladı

Çağla Şıkel’in ailesinde çifte doğum günü sevinci: İyi ki varsınız!
İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı
Park halindeyken kendi kendine hareket etti! 300 metre boyunca durdurulamadı

Kendi kendine hareket etti! Gece yarısı ortalığı birbirine kattı
Cadılar Bayramı partisinde görenler şaşkına döndü: Heidi Klum’un kostümü bu kez dev bir el

Bu dev elin içinde ünlü bir manken var!
İstanbul Maratonu'nun şampiyonları belli oldu! Erkeklerde 7 yıllık parkur rekoru kırıldı

İstanbul Maratonu’nda 7 yıllık rekor kırıldı! İşte kazanan isimler
'Savaşa dönecek misiniz' sorusu Trump’ı çileden çıkardı! Muhabire sert tepki

Muhabirin sorusu Trump'ı çileden çıkardı! Tepkisi bomba