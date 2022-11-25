Konya'daki barınaktan 2. skandal! Hayvanları ağzı bağlı poşetten vatandaşlar kurtardı

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğin başına vurarak öldürdüğü anlara ait görüntüler tüm Türkiye'de infial yarattı. Öte yandan yaşanan olayda sonra bölgede bir skandal daha yaşandı. Barınağa ait bir aracın önünü kesen hayvanseverler, ağzı sıkıca bağlanmış poşet içerisine konulmuş kedileri kurtardı. Kameraya yansıyan o anlarda kurtarılan bir kedinin yüzündeki korku dolu ifade ise dikkat çekti.

Türkiye, Konya'dan gelen acı görüntülerle sarsıldı. Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle kafasına sert darbe indirip öldürdüğü köpeği daha sonra iple sürüklemesi, izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandığı öne sürülen ve sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilip, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur." Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada ise konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

KEDİLER AĞZI BAĞLI POŞETTEN ÇIKTI

Öte yandan aynı barınağa ait bir aracın arka kısmında ağzı sıkıca bağlanmış poşetin içerisinde birçok kedi olduğunu fark eden hayvanseverler kedileri indirerek kurtardı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan bir vatandaş "poşetin içerisine koymuşlar kedileri. Allah belanızı versin" sözleriyle sitemde bulundu.

MAHKEME UZUN SÜRE BEKLEDİ

Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ancak 2 kişiyi hiçbir avukatın savunmak istememesi üzerine dava bir türlü başlayamadı. Konya Barosu avukatları da, zorunlu savunma görevine atanmamak için CMK (ceza muhakemesi kanunu) sistemini kapattılar.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Avukat belirsizliğinin çözülmesinin ardından başlayan mahkemede 2 şahıs haklarındaki suçlar nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.