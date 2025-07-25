Konya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Konya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Tır ile iki otomobil, minibüs ve kamyonetin karıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Konya Adana Kara yolu üzeri Medaş kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır, iki otomobil, minibüs ve kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü

İmamoğlu hastaneye götürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası

Arda Turan'a dikkat! 4-2'lik maç sonunda yine aynı şeyi yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.