Konya'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 7 Yaralı

Konya'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 7 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole inip ağaçlara çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampoldeki ağaçlara çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Kara yolu üzeri Karapınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Karapınar istikametine seyir halinde olan A.H. idaresindeki Mersin Nur Turizm firmasına ait 35 BMR 481 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, Hotamış Kavşağına 2 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole inip ağaçlara çarptı. Kazada sürücüyle birlikte 37 yolcunun bulunduğu otobüste sürücü ve 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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