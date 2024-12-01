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Konya'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Konya'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 1 Yaralı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarpan bir yolcu otobüsü sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarptı: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde, yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta duran iki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Konya-Ereğli Caddesi Türkmen kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 34 YK 0877 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsünün, kırmızı ışıkta beklemekte olan Y.Ö.'nün kullandığı 01 ANL 145 plakalı otomobil ile yine kırmızı ışıkta bekleyen H.Ç. idaresindeki 25 EZ 878 plakalı kamyonete çarpması sonucu 3 araçlı trafik kazası meydana geldi. Kazada 01 ANL 145 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan V.Y.Ö. isimli yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı V.Y.Ö. yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KARAKIŞ - 3.Sayfa
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