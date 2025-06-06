Konya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 23 Yaralı

Konya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 1 Ölü, 23 Yaralı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 23 yaralı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Konya Adana Karayolu Ereğli ilçesi Bulgurluk mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Konya istikametine seyir halinde B.İ. idaresindeki Lüks Ereğli firmasına ait 42 ERG 53 plakalı Setra marka yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KARAKIŞ - 3.Sayfa
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