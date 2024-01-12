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Konya'da yapılan operasyonda çok sayıda sikke ve tarihi obje ele geçirildi

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda, 217 adet sikke ve 62 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da polisin 3 adresi düzenlediği operasyonlarda çok sayıda sikke ve tarihi obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 2 iş yeri ve 1 ikamette kaçak tarihi eser malzemelerin olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerince tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 217 adet sikke ve 62 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Adreslerde yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, şüphelilerden birinin üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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