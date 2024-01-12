Konya'da yapılan operasyonda çok sayıda sikke ve tarihi obje ele geçirildi
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda, 217 adet sikke ve 62 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da polisin 3 adresi düzenlediği operasyonlarda çok sayıda sikke ve tarihi obje ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 2 iş yeri ve 1 ikamette kaçak tarihi eser malzemelerin olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerince tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 217 adet sikke ve 62 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Adreslerde yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, şüphelilerden birinin üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - KONYA