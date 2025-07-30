Konya'da Yanıcı ve Patlayıcı Maddelerin Satışı ve Kullanımı Yasaklandı

Konya'da 1 Ağustos-31 Ekim tarihlerinde il genelinde yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklandı.

Konya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte, ülkemizin pek çok bölgesinde olduğu gibi ilimiz genelinde de orman yangını riski artış göstermektedir. Bu yangınlar, büyük çapta can ve mal kayıplarına yol açmakta; doğal hayatı, çevreyi ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Ormanlık alanlarda yangın tehlikesi başta olmak üzere, il merkezimizde vatandaşlarımızda korku, heyecan ve panik yaşanmasının yanı sıra yayılan zehirli gazların insan, çevre ve canlı sağlığını tehdit etmesi sebebiyle, 1 Ağustos-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Konya ili genelinde (havai fişek, işaret fişeği, meşale vb.) yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklanmıştır. Emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini kesintisiz sürdürecek; yasağa aykırı hareket eden kişi ve işletmeler hakkında yasal işlemler uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımızdan, yaşam alanlarımızı koruma konusunda duyarlılık göstermelerini önemle rica ediyoruz" denildi. - KONYA