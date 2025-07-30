Konya'da Yanıcı ve Patlayıcı Maddelerin Satışı ve Kullanımı Yasaklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Valiliği, 1 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında il genelinde yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışını ve kullanımını yasakladı. Bu karar, orman yangını riskinin artması nedeniyle alındı.

Konya'da 1 Ağustos-31 Ekim tarihlerinde il genelinde yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklandı.

Konya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte, ülkemizin pek çok bölgesinde olduğu gibi ilimiz genelinde de orman yangını riski artış göstermektedir. Bu yangınlar, büyük çapta can ve mal kayıplarına yol açmakta; doğal hayatı, çevreyi ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Ormanlık alanlarda yangın tehlikesi başta olmak üzere, il merkezimizde vatandaşlarımızda korku, heyecan ve panik yaşanmasının yanı sıra yayılan zehirli gazların insan, çevre ve canlı sağlığını tehdit etmesi sebebiyle, 1 Ağustos-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Konya ili genelinde (havai fişek, işaret fişeği, meşale vb.) yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklanmıştır. Emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini kesintisiz sürdürecek; yasağa aykırı hareket eden kişi ve işletmeler hakkında yasal işlemler uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımızdan, yaşam alanlarımızı koruma konusunda duyarlılık göstermelerini önemle rica ediyoruz" denildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kamu işçilerine yeni zam teklifi yapıldı

Yüz binlerce kişinin beklediği haber geldi! İşte yeni zam teklifi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'nun yüzüne bakmadığı futbolcuyu Emre Belözoğlu kaptı

Mourinho'nun yüzüne bakmadığı futbolcuyu hemen kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.